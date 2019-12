Officiellt: Schalke-målvakten lämnar - uppges vara nära Bayern München

Alexander Nübel, 23, har sedan i januari varit given etta mellan stolparna i Schalke 04. Men det här kommer att bli målvalvaktens sista säsong i klubben för den här gången. Schalke 04 meddelar på sin hemsida att målvakten kommer att lämna i samband med att hans kontrakt går ut i sommar.

- Efter alla diskussioner vi haft med Alexander Nübel och hans agent de senaste månaderna så är vi inte förvånade över hans beslut och vi respekterar självklart det. Men oavsett så måste inte vi förstå det (beslutet), säger sportchefen Jochen Schneider i en kommentar på klubbens hemsida.

Samtidigt rapporterar tyska Bild, Kicker och Süddeutsche Zeitung nu kommer att skriva på för en ny klubb, Bayern München. Uppgifterna gör gällande att storklubben har erbjudit löftet ett femårskontrakt. Om han skriver på för storklubben skulle han i sådana fall bli Bayern München-spelare i sommar när hans kontrakt går ut.

Nübel har den här säsongen svarat för fem hållna nollor på sjutton framträdanden.

"I'm convinced that Alex will give everything for the club until the end of the season. From summer 2020, we will continue on our path without him."



