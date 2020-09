Officiellt: Sebastian Andersson klar för ny klubb

Sebastian Andersson, 29, imponerade under förra säsongen med tolv mål på 33 matcher i Bundesliga för Union Berlin. Den senaste tiden har landslagssvensken uppgetts vara på väg att byta klubb - och nu är det också klart.

Andersson har skrivit på för Köln och kontraktet sträcker sig över tre år.

- Jag är glad över att vara här. Övergången är en bra möjlighet för mig, då jag behövde ett nytt äventyr och ny motivation. Jag tycker att Köln är ett bra steg för mig, säger Andersson på Kölns Twitter-konto och fortsätter:

- Jag har gått igenom mycket med Berlin. Vi gick upp (till Bundesliga) för första gången och stannade i ligan. Självklart utvecklas man som person och spelare då, samtidigt som det är en speciell klubb, men jag är glad över att vara i Köln nu.

Enligt Kölner Stadt-Anzeiger får Köln betala cirka fem miljoner euro, omkring 50 miljoner kronor, för Anderssons underskrift.

Köln slutade i fjol på 14:e-plats i Bundesliga, fem poäng efter Union Berlin.

#HejSeb! 👋🇸🇪



📝 #effzeh have completed the signing of Swedish international Sebastian #Andersson from 1. FC Union Berlin. The striker has signed a three-year deal! pic.twitter.com/HYiIa3BIoY