Officiellt: Youssoufa Moukoko förlänger med Borussia Dortmund

Youssoufa Moukoko har jagats av i princip samtliga storklubbar i Europa. Den 18-årige supertalangen satt fram tills idag med ett utgående kontrakt med Borussia Dortmund.

Nu blir det dock desto dyrare om en klubb vill köpa loss Youssoufa Moukoko för han har förlängt sitt kontrakt med BvB fram tills sommaren 2026, det meddelade klubben under lördagen.

- Det är ingen hemlighet att jag trivs bra i Borussia Dortmund. Jag spelade i ungdomslagen, tog mina första steg i seniorkarriären här och nu är jag redo att ta nästa steg i min utveckling tillsammans med klubben, säger Moukoko till klubbens hemsida.

Real Madrid, Barcelona, PSG och Liverpool och Chelsea är ett par av klubbarna som allra mest intensivt har följt tyskens situation i Dortmund som nu fått ett avslut.

Moukoko har i år stått för sex mål och fyra assist i Bundesliga. Som 15-åring slog han målrekordet i den tyska U19-ligan när han på 20 matcher gjorde 34 mål.

