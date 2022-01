Oväntade beskedet: Eberl lämnar Gladbach efter 23 år - brister ut i tårar

Max Eberl, 48, kom till Borussia Mönchengladbach som spelare 1999. Han var därefter akademansvarig 2005-2008 och sportchef 2008-2022. Nu lämnar han - chockartat - den tyska storklubben med omedelbar verkan. Så sent som för 13 månader sedan förlängde han sitt kontrakt till 2026.

- Jag trodde aldrig att jag skulle sitta här i dag. Jag är en person som lägger ner 100 procent i allt jag gör. Men jag har inte längre energin att fortsätta i den här rollen på ett sätt som klubben förtjänar, säger Eberl på presskonferensen, där han brister ut i tårar.

Eberl fortsätter:

- Mitt arbete här har alltid varit en glädje. Men det finns saker i och runt jobbet som inte är roliga längre. Jag har inte styrkan att fortsätta göra det här jobbet på sättet som jag har gjort under så lång tid.

Eberl berättar vidare att han inte kommer söka sig till en ny klubb. I stället lämnar han fotbollen helt tills vidare.

ℹ️ Max Eberl has requested to step down immediately from his role as sporting director of Borussia Mönchengladbach. pic.twitter.com/Va7muJgKc6

🎙️ Eberl: "I extended my contract 13 months ago and would never have thought that I'd be sitting here today. I'm somebody who puts 100% into everything I do. I have done that for 13 years as sporting director."#DieFohlen pic.twitter.com/1BDeEqGFzY