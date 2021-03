Quaison hjälte - första målet på flera månader

Mainz-anfallaren Robin Quaison, 27, gav under lördagen ett formbesked inför den kommande landslagssamlingen med matchspel mot Georgien (den 25 mars) och mot Kosovo (den 28 mars) i VM-kvalet. Därefter väntar även ett träningsmöte med Estland den 31 mars.

Quaison har under senaste tiden haft knäproblem, vilket gjort att han missat fyra raka ligamatcher, men gjorde i förra veckan comeback med ett inhopp mot Schalke 04 i Bundesliga och hoppade även under lördagen in i den 72:a minuten i hemmamötet med Freiburg i den tyska högstaligan.

Då imponerade Quaison genom att avgöra matchen i den 84:e minuten med sitt fjärde mål på 23 matcher den här säsongen. Det var även svenskens första ligamål sedan i slutet av november i fjol, då han nätade mot Hoffenheim hemma i Bundesliga.

Mainz bärgade därmed även tre viktiga poäng i bottenstriden i ligan. Quaisons lag är nu på 16:e-plats på samma poäng som Hertha Berlin på säker mark i tabellen. Mainz 16:e-plats innebär i dagsläget kvalspel om överlevnad i Bundesliga.