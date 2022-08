Reus ordnade premiärseger åt Dortmund - och nytt Bundesliga-rekord

Borussia Dortmund är ett av lagen som spås kunna utmana Bayern München om guldet i Bundesliga den här säsongen. På lördagskvällen var det dags för de svartgula att kliva in i ligaspelet, då Bayer Leverkusen gästade Signal Iduna Park.

Dortmund fick då en drömstart framför hemmapubliken. Tio minuter var spelat när Bayer Leverkusen-försvaret slarvade med bollen utanför eget straffområde. Supertalangen Youssoufa Moukoko fick bollen i djupled och spelade fram Red Bull Salzburg-nyförvärvet Karim Adeyemi som avlossade ett skott - som dock inte gick rätt i mål.

Bollen räddades av Lukas Hradecky och dansade sedan länge på mållinjen innan Marco Reus kom stormandes fram och tryckte in 1-0-målet. Dortmund behöll sedan ledningen till paus i en händelsefattig första halvlek.

Bayer Leverkusen var det klart bättre laget efter halvtidsvilan och tryckte på för ett ledningsmål. Den pålitlige målgöraren Patrik Schick skapade mängder med chanser - men Dortmund-målvakten Gregor Kobel storspelade och stod för flera kvalificerade räddningar.

Gästerna lyckades dock inte få hål på Borussia Dortmund som höll undan och vann matchen med 1-0. Enligt statistiktjänsten OptaFranz är Dortmund därmed den första klubben i Bundesligas historia att vinna åtta raka ligapremiärer. Nytt rekord, alltså.

Startelvor:

Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro - Dahoud, Bellingham - Adeyemi, Reus, Malen - Moukoko.

Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie - Andrich, Palacios - Bellarabi, Demirbay, Diaby - Schick.

8 - Borussia Dortmund are the first club in Bundesliga history to win their opening game in eight consecutive seasons. Borussia. #BVBB04 pic.twitter.com/5uYjkr6faM