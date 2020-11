Rolfö gjorde efterlängtad comeback: "Otroligt skönt att ha hjärnan tillbaka på riktigt"

Sveriges landslagsstjärna Fridolina Rolfö, till vardags i regerande tyska mästaren Wolfsburg, har under en längre tid varit borta från spel med anledning av en hjärnskakning. Rolfö spelade den 30 augusti i 3-1-förlusten mot Lyon i Champions League-finalen och gjorde först i helgen comeback på planen igen i 11-0-segern mot Bochum i tyska cupen.

Nu berättar 26-åringen mer om sin glädje över att kunna spela match igen.

- Det är jätteroligt. Jag har längtat länge, så det var en jätteskön känsla att få spela match igen. Mycket glädje, säger Rolfö till Fotbollskanalen.

När Rolfö hoppade in i den 80:e minuten ledde Wolfsburg med 9-0. Därmed behövde anfallaren, som stod för en assist, inte känna något tryck på sig att leverera direkt.

- Jag kände ingen press när jag kom in, och det var därmed bästa möjliga matchen att få starta med efter den här långa perioden. Det var roligt att få komma in när vi hade mycket boll, samtidigt som jag var delaktig i spelet. Det var en perfekt start.

Hur har den här långa frånvaron varit?

- Det höll i sig länge och det var såklart frustrerande. Jag hade en förhoppning om att det skulle gå över fort, då det var lindriga symptom sett till hur lång tid det tog, men jag blev inte av med det. Under senaste veckorna har det dock hänt mycket, så det är otroligt skönt att vara symptomfri och att hjärnan är tillbaka på riktigt.

Hur yttrade sig symptomen?

- Det har varit huvudvärk, men framför allt så har jag känt en orkeslöshet.

I och med frånvaron missade Rolfö även förra landslagssamlingen, då Sverige besegrade Island på Gamla Ullevi och blev klart för EM-slutspelet i England 2022.

- Jag ville självklart vara med och speciellt när det gällde så mycket, så jag satt framför tv:n och önskade inget annat än att få vara med där, men det var samtidigt inte möjligt för mig att vara med då och jag var tidigt inställd på att det skulle få ta tid. Men det är jätteroligt och jag blev glad och stolt över tjejernas prestation.

Men det är fortsatt en bit kvar till mästerskapet, som blev uppskjutet ett år till följd av coronavirusets utbrott och med anledning av att herr-EM blev flyttat till sommaren 2021.

- Ja, det är ju långt borta, men så är det alltid när man kvalificerar sig för ett mästerskap. Jag hoppas att det blir ett fantastiskt mästerskap. Det händer mycket i England som fotbollsland och jag hoppas inte att coronaviruset ställer till det. Jag hoppas på ett häftigt mästerskap med publiken och allt annat.

Rolfö har under senaste veckorna kunnat hålla igång och kan därmed kanske vara redo för att starta matcher framöver. Möjligen blir det dock för tidigt redan på fredag mot Turbine Potsdam på bortaplan i Bundesliga.

- Jag vet inte riktigt hur statusen ser ut, men jag får känna av hur det känns under den här träningsveckan. Jag tror på en succesiv ökning med att spela mer, men det är upp till tränaren att bestämma. Om tränaren önskar det, så får jag spela, men jag tror att det är bäst för mig med en succesiv ökning.

Wolfsburg är just nu på andraplats i ligan med två poäng upp till Bayern München i serieledning. Bayern har så här långt sju raka segrar och har dessutom gjort 23 mål och släppt in noll under säsongen.

Rolfö tror därmed på en fin match mot Bayern den 15 november.

- Det blir en väldigt spännande och otroligt viktig match för båda lagen, men framför allt för oss, då vi tappade poäng mot Freiburg. Vi ska göra allt för att vinna den matchen. Det blir en tidig seriefinal mellan de två största lagen i serien.