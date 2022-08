Romano: Jordan Larsson överens med Schalke 04 om övergång

Jordan Larsson bröt tidigare i sommar sitt kontrakt med ryska Spartak Moskva, efter att ha tillbringat vårsäsongen på lån hos AIK. Därefter har han letat efter en ny klubbadress och klubbar som Olympiakos, Basel, Galatasaray och Mallorca har visat intresse, enligt Aftonbladet.

Men ingen av de klubbarna blir Larssons nästa klubbadress. Under onsdagskvällen rapporterar ansedda transferjournalisten Fabrizio Romano att Larsson är överens med den tyska storklubben Schalke 04 om en övergång, och kommer att resa till Tyskland under de kommande 24 timmarna för att slutföra övergången.

Vidare skriver Romano att det är Schalkes sportchef Rouven Schröder som visat ett stort intresse för Larsson och tryckt på för att värva 25-åringen.

Schalke tillbringade fjolårssäsongen i den tyska andradivisionen, 2. Bundesliga, men blev uppflyttat och spelar i Bundesliga kommande säsong.

