Röslers tunga Bundesligadebut – Düsseldorf tappade segern på stopptid

1-0 in på tilläggstid och drömdebuten vara nära. Då kvitterade Eintracht Frankfurt och såg till att Uwe Rösler bara fick en poäng i tränardebuten i Bundesliga.

Uwe Rösler, som i december lämnade tränarposten i Malmö FF, tog tidigare i veckan över Bundesligaklubben Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf är jumbo i Bundesliga och hade bara tagit 15 poäng på 19 matcher inför helgens omgång.

Den tyske tränaren såg då ut att få en drömstart i klubben, då Kaan Ayhan gav laget ledningen sent i den andra halvleken mot Eintracht Frankfurt med en frispark som styrdes av muren och ställde målvakten Kevin Trapp.

Men det målet räckte inte till segern, för i den tredje tilläggsminuten lyfte Frankfurt in en frispark i straffområdet och när André Silva slog in bollen framför mål kunde Timothy Chandler trycka in kvitteringen från nära håll.

Målet blev det sista som hände i matchen och Rösler fick nöja sig med en poäng i debuten som Bundesligatränare. Düsseldorf ligger därmed kvar på nedflyttningsplats, men klubben klev upp en plats i tabellen och är nu bara två poäng bakom Mainz på säker mark.