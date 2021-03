Sancho hjälte i Borussiaderbyt - Dortmund vidare till semi

Borussia Mönchengladbach och Borussia Dortmund gjorde upp i ett Borussiaderby för att avgöra vilket lag som skulle gå segrande ur kvartsfinalen av tyska cupen. Mötet var än mer infekterat än vanligt, då Gladbach-tränaren Marco Rose nyligen meddelat han lämnar för att ta över just Dortmund efter pågående säsong.

Dortmund åkte på ett avbräck redan i den fjärde minuten när Raphael Guerreiro tvingades gå av med en skada.

Efter 35 minuter löpte sig Erling Haaland fri med Gladbach-målvakten Tobias Sippel. Norrmannen blev dock stressad av en försvarare i skottögonblicket och bollen gick långt utanför stolpen.

På stopptid i första halvlek placerade Marcus Thuram in bollen i nät för Mönchengladbach, men fransmannen blev avblåst för offside och målet dömdes bort. 0-0 stod sig till paus.

I början av andra halvlek var det Dortmunds tur att få ett mål bortdömt. Erling Haaland tryckte bollen i nät, men blev avblåst för en foul på Bensebaini i uppbyggnaden till målet.

Dortmund skulle dock få ett ledningsmål godkänt i den 67:e minuten när de kontrade in en boll. Marco Reus fick bollen i djupled vid mittplan och spelade fram Jadon Sancho som placerade in 0-1 via stolpen.

På stopptid fick Dortmund-mittfältaren Mahmoud Dahoud sitt andra gula kort efter en sen tackling och blev därmed utvisad.

Gladbach tryckte på för en kvittering, men lyckades inte hitta någon. Därmed lever fortfarande Dortmunds bästa titelchans i form av cupen. Semifinalerna lottas på söndag.

Startelvor:

Mönchengladbach: Sippel - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Plea - Thuram

Dortmund: Hitz - Morey, Can, Hummels, Guerreiro - Delaney, Dahoud - Bellingham, Reus, Sancho - Haaland