Skandalscener när Ekdals Hamburg åkte ur Bundesliga - för första gången någonsin

Hamburg SV har sedan Bundesligas början alltid spelat i den tyska högstadivisionen. Det har man varit ensamma om. Men på lördagen tog den 55 år långa epoken slut. För första gången någonsin degraderades nämligen klubben efter att den sista ligaomgången färdigspelats.

Oddsen var inte på HSV:s sida och man behövde vinna sin match mot Borussia Mönchengladbach samtidigt som Wolfsburg behövde förlora mot redan ett avsågat Köln. Wolfsburg vann sin match med klara 4-1 vilket innebar att det inte spelade någon roll hur det gick för Hamburg. Under slutminuterna av matchen (vid ställningen 2-1 till Hamburg) uppstod skandalscener från läktarhåll då pyroteknik kastades in på plan och matchen fick då avbrytas.

"Svarta rökbomber på vår sektion leder till avbrott. Återigen, vi tar tydligt avstånd från den här typen av ansvarslöst agerande", skriver klubben på sitt Twitterkonto.

Landslagets Albin Ekdal inledde matchen på bänken men byttes in med knappa kvarten kvar att spela.

Hamburg har vunnit Bundesliga vid sex tillfällen, den senaste gången säsongen 1982/1983. Samma säsong vann man även dåvarande Europacupen.

Fans set off flares in Hamburg.



Game is still in stoppage time, but it looks likely to be abandoned.



(📸 @fohlenfutter) pic.twitter.com/5EofIgrT9r