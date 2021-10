Stjärnan bekräftar: "Dags att fokusera på min rehab"

Borussia Dortmund ligger en poäng bakom Bayern München i Bundesliga och jagar förstaplatsen i tabellen - men nu kommer ett tungt bakslag för klubben. Under fredagen meddelade nämligen Erling Braut Haaland att han är skadad och kommer behöva ägna närmaste tiden åt rehab.

"Dags att fokusera på min rehab. Jag kommer komma tillbaka starkare", skriver han på sitt Twitter-konto.

Kicker rapporterar att Erling Haaland har drabbats av en höftskada som hindrar honom från spel. Enligt den tyska tidningen har Dortmund-tränaren Marco Rose bekräftat att Haaland blir borta i "flera veckor".

I morgon, lördag, väntar ett bortamöte med Arminia Bielefeld för Dortmund. Då får man alltså klara sig utan sin norske anfallsstjärna.

Time to focus on my recovery. I’ll be back stronger! 🔜💪🏻 pic.twitter.com/G5Ez5bohTv