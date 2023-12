Svanberg målskytt förgäves

Mattias Svanberg har varit given i Wolfsburgs startelva i höst.

Den svenske landslagsmannen har cementerat sin plats på det centrala mittfältet och producerat fyra assist framåt. Målkolumnen har dock varit tom - fram tills nu.

Wolfsburg låg under lördagens möte med bottenlaget Bochum med 2-0 när Svanberg slog till. Sent i första halvlek löpte sig 24-åringen fri i djupled och ensam med hemmakeepern placerade han in sitt första mål i ligaspelet för säsongen.

Reducerat till 2-1 precis före halvtidsvilan, alltså. Men målet hjälpte föga.

För trots att Wolfsburg tryckte på för en kvittering i andra halvlek höll Bochum undan, och i slutminuterna fastställde Christopher Antwi-Adjej slutresultatet till 3-1. Tung förlust för Svanberg och hans lagkamrater som därmed halkar ner på nionde plats i en haltande Bundesliga-tabell.

Svanberg har kontrakt till 2027. Han anslöt till Wolfsburg från Bologna förra sommaren.