Svensklöftet ser framåt efter korsbandsskada: "Ska komma tillbaka så starkt som möjligt"

Den svenske anfallaren Filston Mawana, 18, lämnade i december 2016 Malmö FF som 16-åring för spel med Hoffenheims U17-lag i Tyskland. Det blev succé direkt, i varje fall i den tyska U17-serien. Han slog under våren till med åtta mål på tio matcher och lyftes under hösten 2017 fram, av den engelska tidningen The Guardian, som en av de största talangerna i fotbollsvärlden.

- Jag fick spela direkt, fick tio matcher och gjorde åtta mål, så det var en jättebra start. Jag kom igång fint och kom in i laget, samtidigt som jag lärde mig språket snabbt. Det spelar ingen roll om du spelar i Sverige eller utomlands, man vill alltid ha en fin start. Jag tror heller inte att det lossnade direkt av en slump eftersom att jag var väl förberedd fysiskt och mentalt. När jag klev in på planen, så kände jag att jag skulle klara av det. Det blev en bra halvsäsong, säger han till Fotbollskanalen.

Efter succévåren uppgavs europeiska storklubbar vara intresserat av svensken, som har kontrakt med Hoffenheim till nästa sommar, men han stannade i det tyska laget.

- Det skrevs mycket i media, men jag lade inte fokus på det. Jag kände självklart till det, men det var inget jag tänkte på. Jag hörde om det och såg det, sedan var det inget mer med det.

Däremot fortsatte inte succén i samma takt i fjol, i varje fall inte sett till speltid och målproduktion i U19-serien. Mawana var med och bidrog till att Hoffenheim vann U19-serien före Bayern München, men fick inte kontinuerlig speltid från start och stod inte för något ligamål under säsongen.

- Det var en bra och lärorik säsong. Jag gjorde min första riktiga säsong med Hoffenheim och vi hade ett starkt lag och vann ligan. Jag lärde mig rätt mycket också av att inte spela så mycket, då man fick se på fotbollen på ett annat sätt. Jag utvecklades mer mentalt. Jag har alltid haft en glöd att alltid träna mer och hårdare, men det kom nu även automatiskt eftersom att man hamnade i en sådan situation. Då vill man bara mer, mer och mer. Jag har utvecklat den biten och även utvecklats som människa. Nu ser man fotbollen ur ett annat perspektiv.

Efter säsongens slut, så var oturen framme för anfallaren. Han skadade korsbandet på näst sista träningen med laget före semestern och tvingades till operation i Tyskland med efterföljande start av rehabiliteringsträning i först Sverige och sedan med klubblaget i Tyskland igen.

- Jag fick bollen och vände upp i hög fart med en spelare i ryggen, som råkade trampa mig på hälen, vilket gjorde att mitt ben gled ut och jag orkade inte hålla ihop det, vilket gjorde att det gled åt sidan. Jag opererade mig sedan nere i Tyskland och det gick superbra. Jag mådde bra efter operationen och både jag och doktorn var nöjda, säger han.

- I Sverige har jag kört min rehab på Kulan (Idrottsskadecentrum i Malmö) och där har både Alexander Wennergren och Rikard Dahan gett mig fantastiska förutsättningar att bygga upp knät. Det viktigaste är just deras kompetens som ska leda mig igenom den här långa tuffa perioden. Det (kompetensen) känner jag att jag får både från dem och Hoffenheim, fortsätter han.

Nu väntar ett antal månaders rehabiliteringsträning före han nästa år förhoppningsvis kan vara tillbaka på planen igen.

- Det är aldrig något man vill som fotbollsspelare, även om det är en del av det. Det var extremt tråkigt, men det var inte mycket mer än att ställa om så fort som möjligt till att man helt enkelt är skadad nu för att sedan komma tillbaka starkare, säger han.

- Tanken är väl att jag ska vara tillbaka på planen i februari, men det kan både gå snabbare och ta längre tid. Det får ta den tiden det tar, det viktiga är att kroppen mår bra. Jag vill hellre vara försiktig och ge det lite extra tid än att stressa. Det viktiga är att jag ska kunna spela länge efter det, fortsätter han.

Därefter kan svensken ta sikte mot nya mål igen, mot en bättre form än vårsäsongen 2017.

- Jag ser först och främst fram emot att ta mig tillbaka till planen igen och vara så stark som möjligt när jag är tillbaka. Sedan får jag ta det lite efterhand. Mitt stora mål är att bygga upp min kropp och komma tillbaka i en ännu bättre form än då.

Filston Mawana har även meriter från Sveriges U17- och U19-landslag med 14 mål på 21 matcher i U17-landslaget och tre mål på tre framträdanden i U19-landslaget.