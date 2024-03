Terrorhot utreds inför tyska klassikern: "Förstärkt personalstyrka"

Under lördagen ska Bayern München försöka hålla liv vid titelstriden i Bundesliga när man gästas av Borussia Dortmund i den tyska klassikern. Men inför matchen råder det ett ökat säkerhetsläge på grund av ett misstänkt terrorhot.

Tyska Bild rapporterar nämligen att propagandakanalen, med kopplingar till IS, Sarh al-Kilafah har publicerat en bild som riktar sig mot fotbollssupportrar utanför Allianz Arena.

Inlägget har fått uppmärksamhet i Tyskland och den lokala polisen i München kommer att vidta åtgärder i form av ökad personalstyrka i anslutning till matchen.

"Vi är medvetna om situationen och den utreds intensivt av oss och LKA Bayern. Enligt nuvarande läge har vi inga konkreta hotuppgifter. Vi kommer att övervaka matchen med en förstärkt personalstyrka", skriver polisen i München på X.

#BREAKING ⚡️ 🇩🇪— ISIS-affiliated Sarh al-Khilafah media published a new threat image as targeting the people around Allianz Arena in Munich at the end of the football match. pic.twitter.com/7ptvWt2s3G