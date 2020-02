Tre snabba mål räckte – Quaisons Mainz föll hemma mot Bayern München

Bayern München kunde vid seger borta mot Mainz ta över serieledningen – åtminstone tillfälligt då RB Leipzig spelar senare under lördagen. Och bortalaget såg väldigt intresserade ut över att gå upp i topp av ligan.

Redan efter åtta minuter nickade Robert Lewandowski in 1-0, sex minuter senare skickade Thomas Müller in 2-0 innan Thiago elegant prickade in 3-0 efter 26 minuters spel. Mainz fick kontakt innan första halvlek var slut när Jeremiah St Juste reducerade strax innan pausvilan, men närmare än så kom inte Robin Quasion och hemmalaget – utan Bayern München höll undan och vann med 3-1.

Bayern München är alltså ny serieledare i Bundesliga med sina 42 poäng. Mainz? De placerar sig precis ovanför negativt kval med en poäng till godo ner till Werder Bremen.