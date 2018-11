TV: Uppvisning av Robben - satte "slalommål" i storsegern

FC Bayern hade inga problem att hemmabesegra portugisiska Benfica under tisdagens Champions League. Den tyska storklubben vann med 5-1 och det var Arjen Robben som grundlade den klara segern.

Den 34-årige holländaren inledde med att knappa kvarten in i matchen, på slalom-manér, göra bort gästernas försvar och borra in bollen i det bortre hörnet. Med en halvtimme på klockan gjorde Robben sedan 2-0 på ett sätt som vi sett honom göra otaliga gånger förr: Han fick bollen på högerkanten, vek in – och avslutade i nät med vänsterfoten. Som klubben själv uttryckte det på sitt Twitterkonto: ”Robben viker in. Ni vet vad som händer sen”.

Innan den första halvleken var över kom sedan 3-0 genom Robert Lewandowski och samme Lewandowski stod sedan för hemmalagets fjärde mål, vilket betydde 4-1 i matchen som till sist slutade 5-1.

Efter matchen valde Robben att stötta sin tränare Niko Kovac som fått kritik efter Bayerns svaga inledning i Bundesliga, där laget ligger nio poäng efter ettan Dortmund.

- Vi vinner och förlorar tillsammans. Jag är glad för hans skull, han är en av oss, säger Arjen Robben efter matchen enligt Uefas hemsida.

I och med segern har Bayern München grepp om förstaplatsen om grupp E. Bayern är två poäng före Ajax då en match återstår. Både Ajax och Bayern är klara för avancemang.