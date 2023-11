Tysk media: Raul kan presenteras som Union-tränare på söndag

Union Berlin överraskade under den gångna säsongen med en fjärdeplats i Bundesliga, och blev därmed kvalificerat för den här höstens Champions League-gruppspel.

Under den här säsongen har det däremot gått betydligt sämre, då klubben just nu är nästjumbo med sju poäng efter tolv matcher i Bundesliga, och därmed fick nyligen dåvarande chefstränaren Urs Fischer sparken.

I fredags rapporterade den tyska tidningen Bild att Real Madrid-ikonen Raul, som just nu basar över den spanska storklubbens reservlag, är aktuell för att ta över Union Berlin - och sent under lördagskvällen kommer nya uppgifter om det.

Den tyska tidningen Kicker skriver att Union Berlin väntas presentera en ny chefstränare på söndag, och att allt fler tecken pekar på att det blir Raul.

Enligt Kicker skulle Raul även passa bra in i Union Berlin, då han tidigare spelat med Schalke 04 i Tyskland och pratar både tyska och engelska.

Raul har varit tränare i Real Madrid sedan 2018, och även basat över andra akademilag än klubbens reservlag. Han har ännu inte lett ett professionellt seniorlag.

Union Berlin kryssade under lördagen mot Augsburg (1-1) i ligaspelet. I Champions League har Union Berlin en poäng efter fyra omgångar i gruppspelet.

Den tyska klubben ställs på onsdag mot Braga borta i Champions League.