Tyska landslagströjan stoppas - efter nazi-kritik

Det är den tyska tröjtillverkaren Adidas som väljer att stoppa just siffran 44 från att tryckas på tröjorna, som landslaget kommer att bära i sommarens hemma-EM.

Bilderna på typsnittet fick spridning tidigare i veckan och historikern Michael König kommenterade frågan på X:

"Historiskt sett är det mycket tveksamt att tillåta dessa tröjor på hemma-EM", skrev han och taggade in det tyska förbundet och Adidas i inlägget.

Ingen spelare i det tyska landslaget bär tröja nummer 44, och nu jobbar alltså tillverkaren för att blockera numret från att tryckas på tröjorna överhuvudtaget.

– Vi har medarbetare från 100 olika nationer inom Adidas och vårt företag står för främjandet av mångfald och inkludering. Vi jobbar aktivt mot främlingsfientlighet, antisemitism, våld och hat i alla dess former, säger Oliver Brüggen, som är talesperson för företaget, till Kronen Zeitung.

EM drar i gång den 14 juni med sista matchen den 14 juli.

Tyskland premiärspelar mot Skottland i München.

