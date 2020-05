Viktig seger för Werder Bremen - vann med uddamålet mot Freiburg

Utan landslagsförsvararen Ludwig Augustinsson på planen blev det än en gång en tuff uppgift för Werder Bremen när Freiburg stod för motståndet under eftermiddagen. Till skillnad från många gånger tidigare under säsongen slutade däremot inte matchen med förlust, tvärtom.

Werder Bremen tog ledningen i den 19:e minunten. Efter en mycket snabbtänkt djupledsboll signerad comebackande Davy Klaassen kunde Leonardo Bittencourt, via ett hårt och precist avslut, sätta dit 1-0, vilket också var ställningen i paus.

Under de resterande 45 minuterna var strategin från Bremen-håll tydlig: håll ut, bärga segern. För lyckas med just det valde tränare Florian Kohfeldt att drygt 20 minuter in i den andra halvleken skifta i sitt manskap. Två fräscha avbytare fick ta av sig diverse plagg för att undsätta sina lagkamrater.

Matchen såg länge ut att sluta med seger, men i den 89:e minuten fick hemmalaget in bollen efter en tilltrasslad situation. Gästernas räddare i nöden? VAR. Efter granskning blev målet bortdömt och trepoängaren blev bortalagets.

Segern innebär dock att Werder Bremen fortsatt befinner sig i en prekär situation i Bundesliga-tabellens nedre regioner. Svenske Ludwig Augustinsson kan vara tillbaka inom kort, lagets officiella hemsida hoppas man på en återkomst redan på tisdag mot Borussia Mönchengladbach.