Wendt ovan målskytt i seger - Mönchengladbach upp på andraplats

Borussia Mönchengladbachs svenske vänsterback Oscar Wendt är inte känd för att vara en målskytt av rang, men i kväll slog han till med första ligamålet för säsongen. Wendt spelade från start i hemmamötet med Augsburg och slog till i slutet av andra halvlek.

Det var efter ett inspel i straffområdet som målvakten Gregory Kobel boxade ut som Wendt fick bollen. Svensken tog ner bollen på bröstet efter studs och sköt 1-0. På övertid utökade därefter lagkamraten Patrick Herrmann med ett drömmål i krysset, vilket skrev slutresultatet till 2-0 för Mönchengladbach.

Mönchengladbach lyfte därmed till andraplats i ligatabellen, men har samma poäng som Bayern München som har en match mindre spelad i Bundesliga.

79': 💚 EEEEEENDLICH! And the Oscar goes to...🙏 #BMGFCA 1:0 pic.twitter.com/0yYfWQ9G9x