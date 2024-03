Eile självmålsskytt i Forsbergs frånvaro

Emil Forsberg har återvänt till USA efter landslagssamlingen med Blågult. Men yttern kom inte till spel i mötet med Orlando natten till söndag på grund av en känning i baksida lår. Det verkar dock inte alltför allvarligt eftersom han sågs som ett frågetecken på förhand.

Trots kaptenens frånvaro var New York Red Bulls nära segern mot Orlando, där Robin Jansson spelade 90 minuter. Men svenskmötet slutade 1-1. I den 89:e minuten råkade nämligen U21-landslagsmannen Noah Eile styra in en boll i eget mål.

- Kämpaglöden och energin var på topp i dag. Vi är lite arga över resultatet när man släpper in mål, framför allt i slutet. Men i stora delar var det en bra prestation, säger New York Red Bulls-tränaren Sandro Schwarz.

Iván Angulo and Jack Lynn causing chaos to help the Lions find an equalizer 😤 #VamosOrlando pic.twitter.com/HJfB6Mho8B