Forsberg bakom ny seger - toppar tabellen

Emil Forsberg har fått en fin start på sitt äventyr i MLS.

Landslagsmittfältaren, som lämnade RB Leipzig för New York Red Bulls i vintras, startade natten till söndagen mot Cincinnati på bortaplan, och spelade i den 60:e minuten fram Dante Vanzeir till matchens avgörande mål och seger med 2-1 i ligan.

32-åringen är nu noterad för ett mål och två assist på fem matcher i MLS. Landsmannen Noah Eile hoppade också in i segern mot Cincinnati.

New York Red Bulls toppar den östra divisionen i MLS.

