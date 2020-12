Gustav "Gåsen" Svensson kan bli MLS-mästare - igen: "Varför inte ta en repris?"

Natten mot tisdag, svensk tid, den här veckan såg Gustav Svensson till att skicka Seattle Sounders till sin andra raka MLS-final. Men det satt långt inne. Seattle låg under med 2-0 i semifinalen mot Minnesota United innan Will Bruin reducerade med kvarten kvar att spela. Med en minut kvar av ordinarie tid kvitterade sedan Raul Ruidiaz, då trodde de flesta på förlängning.

Det gjorde inte inhopparen Gustav Svensson, som avgjorde mötet i den fjärde tilläggsminuten.

- Det såg väldigt tufft ut långa stunder i den matchen, men med lite tur och skicklighet lyckades vi vända på matchen. Erfarenhet är väl en stor del av anledningen till att vi lyckades göra det, vi har varit i de lägena förut, säger den 33-årige mittfältaren.

För egen del var det första matchen sedan han testade positivt för covid-19.

- Jag testade positivt men hade väldigt milda symptom och har mått väldigt bra, men jag var tvungen att vara i karantän i tio dagar, utan träning och sådant där. Det var väldigt skönt att komma tillbaka och kunna hjälpa till.

- Jag missade två matcher. Det är klart att det var tufft, samtidigt är jag glad över att jag mådde så pass bra som jag gjorde. Man får andra perspektiv på saker och ting när man testar positivt för ett sådant hemskt virus, fotbollen blir något sekundärt. Men det var tufft att sitta hemma och titta på tv:n på sitt lag.

Svensson fortsätter:

- För min del har det bara varit som en vanlig förkylning. Det var tio dagar utan träning, i slutet av säsongen är det kanske inte något som är jättebra. Jag har fått kämpa på för att komma tillbaka och var väl inte redo för 90 minuter senast. Vi får se om coach tycker att jag är redo för 90 minuter i morgon, annars får det bli supersub igen. Så länge vi vinner är jag glad.

Målet i semifinalen var även Svenssons första för säsongen.

- Det är inte ofta jag gör mål, det är roligt och extra kul att det var ett så pass viktigt mål. Det var en bra slagen hörna av vår lagkapten, det var bara att hoppa upp och försöka vinna sin kamp där, sedan hade man lite tur att den gick in.

När den svenske landslagsmittfältaren nickade in 3-2 för Seattle twittrade klubben ut: "THE GOOOOOSE IS LOOOSE". Gåsen, alltså.

- Haha, de har använt det uttrycket några gånger.

Det är gåsen som gäller som smeknamn.

- Fråga mig inte varför, men det blev goose väldigt tidigt och de få gånger jag lyckas göra mål blir det "the goose is loose", fråga mig inte var det kommer ifrån, men det är vad de kallar mig.

- Det är varken bu eller bä, det är väl bara kul att de hejar på en.

Och nu väntar final, igen.

- Det känns kul, det är alltid roligt att bevisa för sig själv och för alla andra här i USA att det inte var en engångsföreteelse, att man vinner en titel. Det är alltid roligt att kunna försvara något. Det har varit ett tufft år, av olika anledningar, viruset och allt det där har varit en stor del av det. Det är skönt att, förhoppningsvis, kunna avsluta det här året på ett positivt sätt.

Om Svensson själv får tippa finalen?

- Varför inte ta en repris? 3-2 till oss och jag gör mål i 94:e, det luktar väldigt gott.

Finalen mellan Columbus Crew och Seattle Sounders börjar 02.30 natten mot söndag, svensk tid, och visas på Sportkanalen, men sänds även streamat på cmore.se.