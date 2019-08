Klart: St Louis blir nästa lag i MLS

Den nordamerikanska fotbollsligan MLS har expanderats med fler lag vid flera tillfällen. Nu står det klart att man får ytterligare ett lag från år 2022, ett lag som kommer att vara baserat i St Louis.

- Det är med stor stolthet vi välkomnar St Louis till Major League Soccer, säger ligans kommissionär Don Garber i en kommentar.

MLS skriver på sin hemsida att laget kommer att få en helt ny arena till dess med en kapacitet för 22 500 åskådare.

St Louis kommer att bli ligans 28:e lag. Cincinnati är är det senaste laget att gå in i ligan, och till nästa säsong kommer Inter Miami och Nashville gå in, följt av Austin år 2021. Man har planer på att låta ligan expandera till hela 30 lag.

