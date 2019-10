LAFC-tränaren vägrar svara på Zlatan-frågan inför glödheta slutspelsmatchen

LA Galaxys seger i första rundan av MLS-slutspelet innebär att Galaxy ställs mot lokalrivalen LAFC i ett otroligt hett ”El Trafico”. Lagen har haft heta duster under året och intresset för matchen är väldigt stort i USA.

Då vill LAFC-tränaren Bob Bradley inte prata länge om Galaxy-stjärnan Zlatan Ibrahimovic inför matchen.

- När Barcelona möter Real Madrid vet jag inte hur manga frågor Barcelona får om Cristiano Ronaldo. Men de svarar förmodligen inte på många av dem. Okej? Och jag kommer inte svara på någon av dem. Så är det, säger han i ett klipp på MLS hemsida.

Zlatan och LAFC-stjärnan Carlos Vela slogs om skytteligatiteln under säsongen, en titel som Vela vann med 34, vilket var mer än svenskens 30. När Bradley får frågan om spelarnas personligheter speglar av sig på lagens dito väljer Bradley att passa igen.

- Jag känner inte Zlatan. Det finns en persona där, men jag känner inte killen. Innan jag känner någon och får se vem han är och pratar med honom och lär mig hur han är mot sina lagkamrater och vem de är innerst inne, så har jag inte några åsikter.

Matchen mellan LAFC och LA Galaxy visas på C More Fotboll och cmore.se, med start 04.40 under natten mot fredag.