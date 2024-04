Messis succé: Två nya mål och serieledning

Efter ett tungt fjolår har Inter Miami fått en fin start på säsongen och inför matchen mot Nashville hade Florida-laget möjlighet att kliva upp i topp av den haltande tabellen i den östra konferensen.

Då klev storstjärnan Lionel Messi fram för Inter Miami.

Nashville tog förvisso ledningen efter ett tidigt självmål, men redan efter elva minuters spel kunde argentinaren kvittera för hemmalaget.

En annan tidigare Barcelona-spelare, Sergio Busquets, kunde sedan göra 2-1 precis innan halvtidsvilan och när Messi sedan prickade dit 3-1 från straffpunkten efter 81 minuters spel var saken klar för Inter Miami.

Segern innebär att Inter Miami nu toppar den östra konferensen, två poäng före New York Red Bulls som har en match mindre spelad. Messi står nu noterad för sju mål på sex matcher under MLS-säsongen.

Messi from the spot: ☑️



