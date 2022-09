Nadia Nadims mardrömsbesked - drabbad av allvarlig knäskada

Danmarks kontroversiella stjärna Nadia Nadim, 34, kommer att bli borta från fotbollsplanen ett bra tag framöver.

På sitt Twitterkonto meddelar Racing Louisville-forwarden att hon drabbats av en korsbandsskada, en allvarlig knäskada, i sitt vänsterknä.

"Jag är så klart förkrossad. Men jag har stött på hinder och tuffa tider ända sedan jag var barn - så man kan säga att jag är expert på att ta mig igenom dem. Jag föddes som en kämpe och jag vet att ingenting kan krossa mig", skriver hon på sitt Twitterkonto.

Nadia Nadim, som gjort runt hundra landskamper för Danmark, gjorde elva framträdanden för Racing Louisville i NWSL den här säsongen och svarade för sex mål i ligan. Tidigare har 34-åringen spelat för klubbar som PSG och Manchester City.

Unfortunately I tore my ACL in my left knee in our last game. Obviously I’m devastated. But I have faced obstacles and rough times since I was a child- so you might say I’m an expert in overcoming them 😎I was born a fighter and I know that nothing can break me down. pic.twitter.com/tg1AUuu5P9