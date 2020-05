NWSL siktar på start i slutet av juni - med nytt format

Många ligor siktar på start eller omstart i juni och nu har även National Women's Soccer League, NWSL, fattat beslut om när tävlingssäsongen ska inledas. Den 27 juni ska lagen få spela matcher igen.

Däremot är det med ett nytt format. Tanken är att samla samtliga nio lag i Utah och spela 25 matcher under en månads tid. Först ska varje lag spela fyra matcher i en form av gruppspel. De åtta bästa lagen går sedan vidare till ett slutspel med kvartsfinal, semifinal och final.

NWSL skulle ha dragit igång sitt ligaspel i april, men starten fick skjutas upp på grund av coronapandemin.

