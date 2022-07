Officiellt: Rooney tar över DC United

Efter en tuff säsong med poängavdrag och degradering till League One tog Wayne Rooney nyligen beslutet att lämna Derby County. Nu har förre Manchester United-stjärnan gjort klart med ett nytt tränaruppdrag.

På tisdagen blev det officiellt att Roony tar över DC United. 36-åringen lämnar därmed Europa och återvänder till MLS-klubben han representerade som spelare mellan 2018-2019.

- Wayne är en vinnare och tävlingsskalle. Hans arbetsmoral samt krav på sig själv och sina spelare är högre än alla andras. Waynes inställning till fotboll och sättet han vill spela på passar vår filosofi och vi tror att han är rätt person att leda vår klubb framåt, säger David Kape, sportchef i DC United, till klubbens hemsida.

Wayne Rooney:

- Det är en utmaning, så klart, men jag är här och redo att börja arbeta och försöka få klubben att bli framgångsrik igen.

Wayne Rooney kommer att påbörja sitt huvudtränare uppdrag när han beviljats arbetstillstånd i USA. DC United är nästjumbo i den östra MLS-konferensen efter 17 spelade matcher.

