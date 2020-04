Tom Pettersson om starten i Cincinnati: "Det var katastrof"

I slutet av oktober i fjol bekräftade Tom Pettersson att han skulle lämna Östersunds FK efter säsongen. Ny klubbadress blev MLS-laget Cincinnati – som gör sin blott andra säsong i den amerikanska högstaligan. Kontraktet skrevs på två plus ett år och 30-åringen såg fram emot äventyret i USA.

Det fick sämsta tänkbara start.

- Det började katastrof med att jag drog ljumsken efter en vecka på försäsongen. Vi var på träningsläger i Arizona. Vi körde dubbelpass måndag till fredag och internmatch på lördagen den första veckan. Måndag morgon, andra veckan på träningslägret, drog jag ljumsken och var borta i tre och en halv vecka. Jag missade alla försäsongsmatcher och fick nöja mig med att hoppa in sista 20 i den sista matchen på försäsongen. Sedan dess har det blivit mycket rehab för ljumsken, säger Pettersson.

Hur gick tankarna då?

- Det var katastrof, man vet vad det blir för konsekvenser när försäsongen är sex veckor lång. Men blir du borta i fyra veckor då, då är det bara att kriga sig in igen när man är tillbaka. Nu känns det ändå rätt bra, man är ute och springer i en park i närheten på mjukt underlag. Vi får se hur det känns sen när vi börjar träna igen.

Precis som i övriga världen har även MLS stoppats tillfälligt till följd av coronaviruset. Petterssons Cincinnati hann spela två matcher, som slutade med två förluster (2-3 mot NY Red Bulls och 1-2 mot Atlanta United) – där svensken fick följa matcherna från bänken på grund av ljumskskadan.

Om han hade tagit en startplats om skadan inte hade kommit?

- Den första veckan kändes det bra. Sedan var det bara jävligt surt att dra ljumsken. Då satte jag som mål att vara med på bänken till den första matchen – sedan kom det här avbrottet när jag skulle slå mig in.

Hur är kvaliteten annars där borta?

- Jämför man med i Sverige är den individuella kvaliteten högre här. Men det är annorlunda om det är spelare från Europa och USA, den taktiska skolningen är inte lika stor här som den är för oss som har växt upp i Sverige. Om jag får gissa har de inte haft samma förutsättningar som vi.

Har du ångrat flytten någon gång?

- Absolut inte. Efter så många år som jag spelade i allsvenskan var det bara kul att prova något nytt när chansen kom upp. Visst, jag fick en ljumskskada och missade en månad, men vad fan, det är bara en utmaning och testa något nytt. Träningsanläggningen är helt ny och har allt, superfräsch, och det är sköna killar i laget. Allt känns spännande. Vi var i Atlanta den andra matchen och det var 70 000 på arenan. Man får uppleva nya platser, nya lag och nya spelare.

Det stormade dock i Petterssons klubb när han anslöt. Bara två veckor innan MLS-premiären avgick den dåvarande tränaren Ron Jans efter att han, enligt amerikanska medier, ska ha använt sig av rasistiska glåpord framför sina spelare.

- Det där har jag ingen jättelust att gå in på. Vi har ingen tränare för tillfället heller, det har varit vår assisterande som har gått in och det är fortfarande han som har huvudansvaret till det kommer en ny tränare. Men det är något man helst hade varit utan under försäsongen. Det är aldrig bra att ett lag står utan tränare.

De första MLS-minuterna får vänta, de får komma när världen mår bättre igen. Allt annat är sekundärt nu. Pettersson hann knappt heller utforska sin nya stad innan viruset bröt ut.

- Det är väl inte så illa som det är på andra ställen, det är inte New York-status direkt. Men man ser folk gå runt med sina munskydd i mataffärer, det är minst två meters avstånd till andra personer som gäller.

Hann du bilda dig en uppfattning om staden innan viruset bröt ut?

- Det är lite annorlunda här. Allt är större, det är större avstånd till allt. Jag har inte hunnit se något egentligen. Det bor väl lika många människor här som det gör i Göteborg, där jag har bott tidigare. De ska ha USA:s finaste zoo här med, men vi hann inte vara där innan det stängde. Jag får ta med barnen dit sen.

Invånarna i Cincinnati ska annars vara stora fan av chili, hur mycket chili har du provat?

- Inte något alls. Det är folk som har skrivit till mig om det, det får jag också sätta upp på min bucket list. Men jag är inget vidare fan av det ändå.

Vad ser du mest fram emot nu, när allt det här har lagt sig?

- Nu när man inte har fått träna på fem, sex veckor hade man uppskattat att bara komma tillbaka till träningen. Annars ser man fram emot alla matcher, det är ändå rätt mycket publik som går på matcherna här. Jag tror vi hade tredje högst snitt i ligan förra året. Det är mycket underhållning när det är match. Det är synd att Zlatan drog härifrån.

Vilket lag ser du mest fram emot att få möta?

- Atlantas arena säger de att det är mest liv på, och det fick vi också uppleva. Det var ett jäkla drag då. Annars ser jag fram emot att spela inför våra fans. Det är alltid kul att möta lag, när man spelade i allsvenskan kunde man alla startelvor.

Till sist, om du gör en kanonsäsong och David Beckhams Inter Miami rycker i dig, blir det flytt igen då?

- Jag får se till att tvåla till honom när jag möter honom först. Likadant med Thierry Henry och hans Montreal. Men nej, det kan han glömma Beckham, nu är det Cincinnati som gäller.