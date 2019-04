TV: Mål, assist och autograf under matchen - Zlatan matchhjälte för Galaxy igen

Mittfältaren Felipe Martins kunde inte dölja sin besvikelse. Inte bara det att LA Galaxy stal poängen med en 2-0-seger, Zlatan stal också stämningen på den fullsatta arenan (22 100).

- Jag tycker det är lite sorgligt, för den borde vara för oss och inte för honom, det är vi som spelar hemma, sa Martins till TSN.



Zlatan själv var på strålande humör efter sin första match på konstgräset i Vancouver och över mottagandet.

- Det var fantastiskt. Jag hoppas det gillade det, det var en fantastisk stämning, sa han till TSN.



Efter ett par hårresande missar i första halvlek fick Zlatan sin revansch i den andra. Efter en timmes spel lyrade han med precision in ett inlägg som en omarkerad Daniel Steres kunde nicka in. Tio minuter senare drämde han in lagets andra mål med en stenhård halvvolley.

Med bara några minuter kvar av matchen rusade en planstormare in. Zlatan tog sig tid att skriva sin autograf på mannens Sverigetröja, rapporterar kanadensiska medier.



- Han sprang in och ville ha min autograf. Jag skrev och sa till honom ”spring ut innan de får tag i dig”. Jag vet inte om han gjorde det. I alla fall fick han min autograf, berättade Zlatan, enligt Vancouvers Suns reporter J.J. Adams.



Zlatan har nu gjort fyra mål på de tre matcher han spelat den här säsongen. Segern var LA Galaxys fjärde på fem matcher. Härnäst väntar Philadelphia om en vecka.