TV: Tinnerholm med assist när NYCFC gick till kvartsfinal i MLS

Foto: C More

New York City FC är vidare i MLS-slutspelet. I natt var Anton Tinnerholm inblandad i att ta laget till kvartsfinal.

New York City FC, med Anton Tinnerholm i laget, gick vidare till åttondelsfinal i MLS-slutspelet tidigare i juli. I natt spelade man utslagsmatch mot Toronto FC i Orlando.

Tinnerholm assisterade till det första målet, som Jesús Medina prickade in redan i den femte minuten. New York vann till slut matchen med 3-1. Tinnerholm spelade hela matchen i New Yorks backlinje.

I kvartsfinal möter New York vinnaren i mötet mellan Cincinnati och Portland Timbers.

Se höjdpunkterna från matchen i spelaren ovan.