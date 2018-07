Perisic sprang längst i VM - här är mästerskapet i siffror

169 - antalet mål som gjordes i turneringen. Två färre än i VM 2014 och VM 1998. Men fler än i VM 2002, 2006 och 2010.

6 - antalet mål som Harry Kane vann skytteligan på. Samma siffra som James Rodriguez vann skytteligan på i VM 2014. 2010 och 2006 var fem mål den högsta noteringen.

4 - antalet röda kort som delades ut under turneringen, endast 0.06 utvisningar per match. Att jämföra med 10 röda kort 2014, 17 2010 och 28 2006.

72 - antalet kilometer som Ivan Perisic sprang under VM, längst av alla.

14,3 - David De Geas räddningsprocent under VM, lägst av alla. Spanjoren räddade bara ett skott under hela mästerskapet, och släppte in sex mål.

12 - antalet självmål i VM. Dubbelt så många som det tidigare rekordet, sex självmål i VM 1998.

219 - antalet gula kort som delades ut i mästerskapet. 3,4 per match.

49 651 - antalet passningar som registrerades under VM. 776 per match.

3 336 - antalet lyckade passningar som England slog i VM, flest av alla lag.

485 - antalet lyckade passningar Spaniens Sergio Ramos slog, flest av alla.

27 - antalet räddningar som Thibaut Courtois stod för under VM, flest av alla.

4 - antalet mål England gjorde på fasta situationer, inget hade fler.

14 - antalet mål Belgien gjorde från öppet spel. Totalt gjordes 16 mål av laget.

27 - antalet skottförsök från Neymar. Lagkamraten Philippe Coutinho var blev tvåa med 22, samma som Kroatiens Ivan Perisic.

Källa: Fifa.