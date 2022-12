André Ayews dotter kollapsade - efter straffmissen mot Uruguay

André Ayew skyndade sig till sjukhuset efter att Ghana föll mot Uruguay i den sista gruppspelsmatchen.

Ayew hade 20 minuter in i matchen chansen att ge sitt land ledningen från straffpunkten, 32-åringens straff räddades av Sergio Rochet och i samband med det kollapsade Ayews dotter.

När André Ayew kom fram till sjukhuset var det ingen fara med dottern som hade återhämtat sig och mådde bra.

"Det var ganska läskigt men tack och lov, mår hon bra nu", skriver journalisten Fentuo Tahiru Fentuo på Twitter med en bild från sjukhuset.

André Ayew byttes ut i halvtid mot Uruguay men det är inte klargjort ifall det var på grund av dotterns kollaps eller av taktiska skäl.

Andre Ayew went from the stadium straight to the hospital to see his daughter who collapsed when he missed the penalty against Uruguay. It was quite scary but thankfully, she’s doing fine now🙏🏾 pic.twitter.com/PlWp1ZKnFK