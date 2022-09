AP: VM-nationer sätter press på Fifa - vill bära regnbågsfärgade hjärtan

VM-arrangören Qatar har i flera år fått hård kritik, bland annat med anledning av landets brist på mänskliga rättigheter och dåliga arbetsförhållanden för migrantarbetare. Samtidigt är homosexuella handlingar olagliga i Qatar, vilket flera VM-nationer nu rapporteras vilja protestera mot under det kommande världsmästerskapet.

Nyhetsbyrån AP rapporterar att Fifa under onsdagen blev satt under press av flera europeiska nationsförbund, som vill att deras lagkaptener ska bära kaptensbindlar med regnbågsfärgade hjärtan under världsmästerskapet. Fifas regler förbjuder i sin tur landslag att ta med egna kaptensbindlar, och därmed krävs det ett beslut av Fifa för att det ska vara möjligt.

Enligt AP är Englands lagkapten Harry Kane och Schweiz lagkapten Granit Xhaka två kaptener som vill bära någon form av regnbågsfärgade bindlar under mästerskapet.