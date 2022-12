Bästa elvan i VM-gruppspelet: "En av de lättaste att ta ut"

MV: Wojcieh Szczesny, Polen

Två straffräddningar, en räddning på straffretur och mycket mer. En av de lättaste spelarna att ta ut sett till hur mycket han stuckit ut, direkt stärkt sitt lag och lett det till slutspel. En räddningsprocent på 90,4 samt ett snitt på 5,8 räddningar per match säger det mesta.

RB: Achraf Hakimi, Marocko

Lika bra i offensiven som defensiven för sitt Marocko som gjorde ett historiskt avancemang till åttondel. Tre lyckade dribblingar per match, flertalet hotfulla passningar och drivningar upp i plan, samt 9,5 vunna dueller per match. En gigant på högerkanten.

CB: Marquinhos, Brasilien

CB: Kalidou Koulibaly, Senegal

Stark och sjävklar i duellerna. Ledde sitt Senegal i försvarsspelet. Gjorde dessutom ett viktigt mål i den avgörande matchen mot Ecuador. En ledare för Senegal som kommer bli en nyckelspelare för att överrumpla England i åttondelen.

LB: Theo Hernandez, Frankrike

Ersatte sin skadade bror i premiären. Och som han sedan gjort det. Ett ständigt hot i anfallsspelet för Frankrike och stark när det behövs i defensiven. Visar den klass han visat upp tidigare i Serie A och nu i ett VM.

CM: Matteo Kovacic, Kroatien

Fortsatt sin fina höst i Chelsea i detta VM, en gigant när det gäller att föra bollen framåt och leda ett anfallsspel. Den kvarvarande innermittfältaren med högst "expected threat-värde", alltså att öka sannolikheten för sitt lag att göra mål senare i possession. Det märks med hans linjebrytande passningar. Kanske får han stå lite i skuggan bakom Luka Modric, men han är i alla fall en tydlig arvinge den dagen Modric väljer att sluta i landslaget

CM: Jude Bellingham, England

Den unge juvelen från Birmingham fortsätter att imponera även i VM. Målskytt mot Iran i premiären och har sedan varit en av de innermittfältarna som vunnit flest dueller sett till lagets bollinnehav. Vidare är han en av de balanserande eller tvåvägsinnermittfältarna kvar i turneringen som genererat mest hot i offensiven med sina passningar. Hans värde fortsätter bara att öka, vad ska en slutlig prislapp för denna juvel bli?

CM: Frenkie de Jong, Nederländerna

Nederländerna dansade kanske inte till slutspel, men Frenkie var klart över medel bland innermittfältarna på allt. Målskytt också mot Qatar i sista matchen. Har växt ut till en ledare på mitten och står tillsammans med Daley Blind för kreativiteten i uppspelen i sitt orangeklädda lag.

CAM: Bruno Fernandes, Portugal

F: Cody Gakpo, Nederländerna

Påtal om prislappar som stiger. Var ska prislappen hamna på Nederländernas främsta målgörare Gody Gakpo? Han är blott 23 år gammal och har fullföljt sin målform från Eredivisie i VM. Tre mål på 0,31 xg är hyfsat overkliga siffror.

F: Kylian Mbappé, Frankrike

I mitt tycke kanske världens bäste fotbollsspelare för tillfället, Lionel Messi emot kanske. Har högst genererad xg av alla spelare även om man inkluderar straffar och jämför med den andra nämnda. Han har dessutom förvaltat sina 2,84 xg i tre mål. Är utöver det bland de fem bästa i nästan alla offensiva kategorier. En stjärna som ständigt utmanar med sina snabba löpningar med och utan boll samt dribblingar.

Flera spelare är värda att nämna som inte tog sig ända in i elvan. Det går att nämna Marockos mittback Romain Saiss som spelade otroligt stabilt där bak i ett Marocko som bara släppte in ett mål i gruppspelet. Det går även att nämna Luke Shaw på vänsterbacken som hittat formen igen i VM. Utöver det Kroatiens Luka Modric, Brasiliens Casemiro och Schweiz Granit Xhaka på innermittfältet. Framåt var Ghanas Mohammed Kudus och Ecuadors Enner Valencia nära att ta sig ända in i elvan. För att bara nämna några få namn.

Tar vi en titt på vilka spelare som gjort störst skillnad i att skapa chanser eller ta bollinehav till nästa nivå sett till hotbild eller sannolikhet att göra mål får vi den här listan nedan. Där sticker hemskickade Tysklands underbarn Jamal Musiala ut, främst genom många dribblingsaktioner.

Tar vi en titt även på vilka som genererat högst xg om vi plockar bort straffarna (np = none penalty) så får vi följande tabell för gruppspelet:

Där sticker Mbappé ut klart och tydligt med över ett i xg per match. Här sticker även Musiala ut men fick alltså åka hem utan att göra mål.

Hur ska VM sluta? Svårt att sia om, men det jag tar med mig från datan är att chanserna är väldigt stora att regerande mästaren Frankrike kan utmana Brasilien och Argentina för att nämna två förhandsfavoriter om guldet.

JESPER HAGLÖF