Bekräftat: Mané missar VM - har genomgått operation

Det var i en ligamatch i början av november som Sadio Mané tvingades kliva av skadad. Då återstod mindre än två veckor till VM och hans medverkan ifrågasattes. Flera stora medier rapporterade dessutom att stjärnan skulle missa mästerskapet. Men när truppen presenterades fanns Mané med bland namnen. I samma veva uppgav Fifa-höjdaren Fatma Samoura att man skulle anlita häxdoktorer och "hoppas på mirakel".

Tidigare i veckan gick man ut med att Mané skulle missa premiärmatchen mot Nederländerna. Men nu står det klart att Senegals stora stjärna missar hela mästerskapet. Det bekräftade förbundet på sin Twitter på torsdagskvällen.

Senare under kvällen gick Bayern München ut och meddelade att Mané hade genomgått en lyckad operation av en brusten sena i högre vad.

"Mané kommer att MISSA VM och kommer att påbörja sin rehab i München de närmaste dagarna", skriver klubben på Twitter.

Stjärnan förväntas bli borta i tre månader till följd av operationen, detta enligt tyska Bild.

Mané blir den senaste i raden av stjärnor som missar VM på grund av skada. Tidigare har bland andra Paul Pogba, N'Golo Kanté, Timo Werner, Reece James och Ben Chilwell tvingats lämna återbud.

Mané har gjort 33 mål på 92 A-landskamper.

ℹ️ Sadio Mané underwent successful surgery in Innsbruck on Thursday evening. He will therefore no longer be available to play for Senegal at the World Cup.



All the best for your recovery, Sadio! ❤️