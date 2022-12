Dystra scenerna: Coman utsatt för hat och rasism efter straffmissen mot Argentina

VM-finalen mellan Argentina och Frankrike var minst sagt dramatisk och gick in i det sista till straffläggning för att få ett avgörande. Där drog Argentina det längsta strået och bärgade sitt tredje VM-guld i nationens historia, efter att man satt samtliga sina straffar i mål.

Frankrike stod för två missar: Kinglsey Comans straff som Emiliano Martínez räddade och Aurélien Tchouamenis straff som gick utanför.

Det har lett till dystra scener. Den tyska tidningen Bild rapporterar under måndagen att Coman fått mottaga stora mängder rasistiska kommentarer på sina sociala medier efter matchen, samt andra hatkommentarer

"Åk tillbaka till Afrika", skriver en användare.

"Du är afrikan, inte fransk, kompis. Lämna laget!", skriver en annan.

Och de är inte de värsta kommentarerna. Även ap-emojis och rasistiska tillmälen av de grövsta slagen används.

Men samtidigt finns det ljusglimtar i kommentarsfältet. Flera Bayern München-supportrar, där Coman spelar till vardags, går emot de som uttryckt sig rasistiskt.

"Kingsley, denna rasism kommer inte från Frankrike - vi älskar dig här", skriver en användare enligt Bild.

"Lyssna inte på hatarna", "Du är inte ensam" och "Bayern-familjen står bakom dig" skriver andra användare.

Senare under måndagen gick Bayern München ut och fördömde rasismen som Coman fått motstå.

"FC Bayern fördömer starkt de rasistiska kommentarerna mot Kingsley Coman. Bayern-familjen står bakom dig, kung. Rasism har ingen plats i varken sport eller i samhället", skriver klubben på Twitter.

Coman har inte uttalat sig om de rasistiska kommentarerna ännu. I övrigt stod fransmannen för ett starkt inhopp efter att han kom in i den 71:a minuten. Han låg bland annat bakom upphämtningen av Argentinas 2-0-övertag när han tog bollen av Messi i situationen som föranledde till Kylian Mbappés 2-2-mål.

