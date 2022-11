Ex-allsvensk profil äldst i VM - någonsin

Atiba Hutchinson spelade från start när Kanada förlorade VM-premiären mot Belgien med 1-0. 39-åringen blev då den äldsta utespelaren att starta en VM-match någonsin. Han blev även den äldsta spelaren att spela i VM sedan Roger Milla, som fick hoppa in som 42-åring i VM 1994.

Den förre Östers IF- och Helsingborgs IF-spelaren skrev därmed historia i onsdags. Inför mästerskapet medgav Hutchinson att matcherna skulle bli känslosamma för honom.

- Jag trodde inte att jag skulle fortsätta (spela för Kanada), men på något sätt är jag fortfarande här. Det kommer att vara en väldigt speciell stund för mig. Det är något som jag har drömt om hela mitt liv, sa han till 90min.

Sedan 2013 har Atiba Hutchinson tillhört turkiska Besiktas, men han har även representerat Köpenhamn och PSV Eindhoven. På meritlistan finns även 99 landskamper för Kanada.

39 - Atiba Hutchinson (39 years, 288 days) is the oldest outfield player in a World Cup game since Roger Milla in 1994 (42y, 39d) and the oldest starter ever at the #FIFAWorldCup. Endurance. pic.twitter.com/LCd1EgK7jK