Fotovägg hyllade migrantarbetare - togs bort inför VM

Värdlandet för VM 2022, Qatar, har kritisierats för deras kränkningar av mänskliga rättigheter. Man har också kritiserats för hanteringen av migrantarbetare, vilka utgör ungefär 90% av landets befolkning.

Utanför Lusail Stadium, tillika mästerskapets finalarena, prydde fotografier av alla som har varit med och bygt VM-arenorna en stor fotovägg. Men när mästerskapet startade var fotografierna borta. I stället syntes Fifas officiella VM-logga. Det rapporterade New York Times på måndagen.

Varför fotoväggen byttes ut har man ingen förklaring till. Men två tjänstemän, som var anonyma i artikeln, menade att man var orolig för att väggen skulle uppmärksamma den kritik som Qatar har fått för hanteringen av migrantarbetare. Det har rapporterats om horribla arbetsförhållanden och tusentals döda.

- Det är bara grovt och respektlöst att dessa män får vara i rampljuset när det passar dem för att sedan döljas helt genom att måla över den, säger Nicholas McGeehan på Fair Square, en människorättsgrupp som fokuserar på hur migrantarbetare i Qatar behandlas, till New York Times.

Qatars organisation som ansvarar för att bygga arenorna har valt att inte kommentara varför fotoväggen ersattes.

Qatar World Cup organizers promoted and celebrated a vast mural at the $1bn Lusail stadium created to highlight the work of thousands of migrant workers that worked to build it. Then the World Cup started and it vanished.



via @NYTimes https://t.co/fiRYtHmEHR