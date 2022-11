Jose Gayas VM-dröm gick i kras: "Väldigt tufft"

Jose Gaya var uttagen till Spaniens VM-trupp.

I den sista matchen inför mästerskapet stukade dock spanjoren foten och VM-drömmen gick i kras.

Han har nu uttalat sig på Twitter om den stora besvikelsen att gå miste om sin barndomsdröm.

"Det är väldigt tufft när ens stora barndomsdröm förstörs av en lätt stukning. Men ibland är saker precis som de är och jag måste acceptera det. Nu vill jag bara njuta av mästerskapet som vilken supporter som helst. Jag vill därför önska mina lagkamrater all lycka i världen"

Gaya tackar också för allt stöd han fått efter beskedet att han missar världsmästerskapet:

"Jag vill tacka er alla för alla fina meddelanden jag fått, helt ärligt vet jag inte om jag förtjänar så mycket kärlek", skriver Valencia-kaptenen.

Quiero dar las gracias por todos los mensajes de apoyo que he recibido en las últimas horas. Sinceramente, no sé si me merezco tanto cariño.