Nederländerna redo för straffdrama: "Försöker göra så mycket som möjligt"

1000 straffsparkar innan VM, det var Luis Enriques hemläxa till de spanska spelarna innan världsmästerskapet, efter tre missade straffar mot Marocko är man nu utslagna.

Louis van Gaal har inte givit spelarna någon liknande hemläxa men Nederländerna kommer inte oförberedda inför ett potentiellt straffdrama:

- Vi har tränat straffar ända sedan vi kom hit, till VM, säger Virgil van Dijk enligt bold.dk

Samtidigt är van Dijk ödmjuk inför att slå straffar på träning är något helt annat än att göra det i en VM-kvartsfinal:

- Det betyder dock inte att det blir samma sak när man spelar inför fullsatta läktare med 80 000 personer och det står en semifinal på spel, säger han och fortsätter:

ANNONS

- Vi försöker göra så mycket som möjligt för att vi ska vara redo för det, men förhoppningsvis går det inte så långt, för vi kommer förhoppningsvis att avgöra det innan förlängning eller straffläggning.

Nederländerna och Louis van Gaal har goda minnen från straffläggningar och VM. Under VM i Brasilien slog man ut Costa Rica efter att van Gaal sent i förlängningen bytt in Tim Krul.

Nederländerna ställs mot Argentina på fredag, matchstart 20.00.