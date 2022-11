Regnbågsflaggor uppges tillåtas - Qatar och Fifa vägrar bekräfta: "Det kommer inget uttalande"

Under Qatar-VM har supportrar som burit regnbågens färger på flaggor, klädesplagg eller liknande stoppas från att ta sig in på arenorna. Men under torsdagen kom en vändning i frågan. Den engelska tidningen The Independent skrev att Fifa inte längre kommer stoppa supportrar från att bära regnbågsfärger på arenorna och säkerhetspersonalen på arenorna kommer inte att kunna beslagta föremålen.

Två dagar har gått sedan dess och TV4 och Fotbollskanalens Olof Lundh gästade under lördagen Nyhetsmorgon för att reda ut om det faktiskt skett någon förändring, och vad han hört på plats kring frågan.

- Det sägs att Fifa har lovat fotbollsförbund att deras supportrar ska inte bli avplockade regnbågsfärgade saker. Man kan inte säga att man sett någon skillnad, snarare har jag sett rapporter om att folk blivit av med regnbågsfärgade saker även under gårdagens match. Det är inte alltid så att det som sägs högst upp efterlyds längst ner. Det kanske inte alltid finns full förståelse. Och förbudet mot kaptensbindlarna gäller fortfarande.

Vidare berättar Lundh att han sökt Fifa och Qatar Supreme Committee and Legacy, de som ska leverera VM, utan att få någon bekräftelse på att de brittiska uppgifterna de facto stämmer.

- När jag kollade både med Fifa och Qatar Supreme Committee and Legacy, de som ska leverera VM, så ville ingen av de säga om det. "Om det kommer ett uttalande så kommer du få det". Men sedan fick jag förklaringen: Det kommer inte komma något uttalande för att Qatar kan inte gå emot sitt eget lands lagar. Det är ju förbjudet och kulturen är så att man har inte regnbågsfärgade saker. Det blir en liten adhoc-lösning helt enkelt, sedan om den funkar eller ej, det får vi se. Men det är inte så att jag sett ett hav av regnbågsflaggor här på läktarna – snarare tvärt om.

