Saudiarabien utlyser helgdag – efter knallen mot Argentina

Saudiarabien vände och vann mot Argentina i VM-öppningen. Nu kommer nästa glädjebesked för alla invånare i landet.

Salem Al-Dawsari sköt inte bara tre poäng till Saudiarabien i VM utan även en nationell helgdag till landet.

Saudiarabien firar segern mot Argentina i VM genom att utlysa en nationell helgdag, detta enligt flera internationella medier, däribland Arab News.

Salman bin Abdul Aziz, kung av Saudiarabien sägs ha fattat beslutet att ge landets invånare ledigt under onsdagen, timmar efter skalpen efter ett förslag från kronprins Mohammed bin Salman.

#BREAKING: At the direction of King Salman, Wednesday is to be a celebratory holiday for all employees, students in #SaudiArabia after the national team won a #WorldCup2022 match against Argentina in #Qatar2022 @SaudiNT_EN https://t.co/5kg8WCNXnV pic.twitter.com/oLJfWjbMpp