Sjachtars vd: Ukraina borde vara i VM - släng ut Iran

I ett meddelande via Sjachtar Donetsk sociala medier går klubbens vd Sergei Palkin hårt åt Iran. Palkin menar att Iran stödjer Rysslands invasionskrig mot Ukraina genom att tillgodose landet med vapen och militäriskt materiel.

"Medan ledarna i Iran kommer njuta och kolla på sitt landslag i VM kommer ukrainare att dödas av iranska drönare och missiler. Nästan 250 sådana drönare har redan attackerat fridfulla städer i Ukraina. Varenda en av dem producerade och levererade av de iranska myndigheterna", skriver han i ett uttalande.

Det är med den bakgrunden som Sjachtar Donetsk anser att Iran borde kastas ut ur Qatar-VM och ersättas av Ukraina.

Klubben skriver vidare att hem, museum, skolor, kontor, lekplatser och sportanläggningar har förstörts i drönarattacker. Men även människor, inklusive barn.

"Barn som också drömde om att få se sitt landslag i VM. Sjachtar uppmanar Fifa att omedelbart förbjuda Irans landslag från att spela VM för landets direkta medverkan i terroristattackerna på Ukraina. Det skulle vara ett rättvist beslut som skulle få världens uppmärksamhet att riktas mot en regim som mördar sitt eget folk och hjälper till att mörda Ukrainas", skriver klubben och fortsätter:

"Den vakanta platsen borde tas över av Ukraina, som har visat sig värdigt att delta i VM. Beslutet skulle vara historiskt och starkt berättigat.

Iran har England, USA och Wales i sin grupp i VM.

💬 "Ukraine should be at the World Cup. Iran deserves no place there!"