Southgate bekräftar: Maddison missar premiären - Walker frågetecken

Skadeproblematiken fortsätter att gäcka VM-lagen.

Karim Benzema tvingades lämna det franska laget, så illa är det dock inte med James Maddison men engelsmannen har saknats i träning för England under VM-uppladdningen och nu bekräftar Gareth Southgate att Maddison inte kommer vara redo för spel i mötet med Iran.

Det var i den sista Premier League-matchen inför VM som den kreativa mittfältaren tvingades kliva av efter 25 minuters spel. Enligt Daily Mail är det en mildare knäskada som han håller på att återhämta sig från.

Samtidigt meddelar Southgate att Kyle Walker är ett frågetecken inför mötet med Iran och att "matchen kommer lite för tidigt för honom".

England premiärspelar mot Iran på måndag, med matchstart 14.00.

