TV: Costa Rica avgjorde sent mot Japan: "De har inte haft någonting"

Japan inledde mästerskapet med sin jätteknall mot Tyskland samtidigt som Costa Rica krossades av Spanien. På söndagsförmiddagen ställdes länderna mot varandra i den andra gruppspelsomgången av grupp E.

Hajime Moriyasu gjorde, trots triumfen, fem förändringar jämfört med startelvan mot Tyskland. Moriyasu satsade bland annat på nya yttrar där Ritsu Doan, som blev målskytt mot Tyskland, och Yuki Soma fick chansen före Take och Junya Ito. Noterbart var också att Arsenal-stjärnan Takehiro Tomiyasu återigen fanns på bänken.

Costa Ricas tränare Luis Fernando Suárez ändrade också om efter brakförlusten mot Spanien där Kendall Waston och Gerson Torres gick in från start i stället för Carlos Castro och Jewison Bennette.

Japan såg ut att vara fyllda med självförtroende och flög fram inledningsvis och hotade med några halvchanser bara efter några minuter. Keylor Navas testades inte riktigt ordentligt men energin hos japanerna var det inget fel på.

Resterande del av den första halvleken blev en sömnig historia utan några klara lägen. Eller som Conor McNamara summerade det i BBC Radio 5:

- De sämsta 45 minutrarna av VM hittills. Saker och ting kan bara bli bättre.

Tidigare England-försvararen Stephen Warnock drog det snäppet längre:

- Det har varit fruktansvärt. Jag behöver en kaffe för att väcka mig.

Siavoush Fallahi instämde i TV4 och C Mores studio i paus:

- Det här är första gången jag är lite besviken. I Belgien mot Kanada fanns det i alla fall kvalitet och lite intensitet. Här händer det inte så mycket alls.

Den andra halvleken inleddes lovande av Japan där Navas testades redan i den första minuten efter ett skott utanför straffområdet från Hidemasa Morita.

- Matchens bästa målchans. Rivstart i kontrast till den första akten, sa TV4 och C Mores Adam Pinthorp.

VM i Qatars sjätte mållösa, och kanske den tråkigaste, match såg ut att vara ett faktum. Då slog Keysher Fuller till i den 81:a minuten med ett halvdant skott utanför straffområdet. Avslutet gick mot den bortre stolpen och via Gondas fingerspetsar in i mål.

Det var Costa Ricas första, och hittills enda, skott på mål i världsmästerskapet.

- Det är bannemej första riktiga chansen Costa Rica har i matchen! De har knappt haft någonting. Ett uddlöst anfallsspel, sa C Mores kommentator Adam Pinthorp i sändningen.

Lotta Schelin fyllde i:

- Det är så onödigt av Japan. De har egentligen situationen under kontroll och ska få bort bollen.

Japan var sedan ytterst nära att kvittera i sin slutforcering när Mitoma tog sig runt på vänsterkanten och spelade in till Itu men Keylor Navas och sin försvarslinje stod emot.

1-0 stod sig matchen ut och Costa Rica lyckades studsa tillbaka efter krossen mot Spanien.

- Snacka om revansch efter 0-7 i premiären, utbrast Pinthorp efter slutsignalen.

Startelvor:

Japan: Gonda - Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo - Endo, Morita - Soma, Kamada, Doan - Ueda

Costa Rica: Navas - Waston, Duarte, Calvo, Oviedo - Spence, Borges, Tejeda, Torres - Campbell, Contreras

