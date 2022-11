TV: Lundh om engagemanget kring VM: "Finns en väldigt stor splittring"

VM i Qatar har hittills präglats av stjärnglans på planen till kontroverser och diskussioner utanför. Engagemanget är enormt men skiljer sig något åt jämfört med tidigare kontroversiella mästerskap.

- Det är kluvet på något sätt. Engagemanget är mycket större kring Qatar-VM, vi behöver bara gå till OS i Kina, där var det ett helt annat fokus. Mer på guldmedaljer och svenska insatser och litegrann om Kinas problem. Det är mer negativt fokus på Qatar, säger Fotbollskanalens krönikör Olof Lundh i TV4:s Nyhetsmorgon.

På huruvida fokuset hade sett annorlunda ut om Sverige hade varit med i VM-turneringen säger Lundh:

-Det är klart att mer fokus hade hamnat på det sportsliga. Men Danmark har ett landslag på plats där det finns en kraftfull debatt. Nu fick de inte spela med One Love-bindlarna och då tycker många att de sviker när de säger att de ska stå upp och så gör de inte det. Det finns en större kluvenhet och det tror jag hade funnits om Janne Andersson och Sverige hade varit här och spelat också.

Kommer fokus skifta ju länge VM pågår?

- Svårt att säga. I min mailkorg finns allt från att folk är arga för att man inte ägnar sig mer åt sporten till att vi borde åka hem. Jag upplever att det finns en väldigt stor splittring, det finns en polarisering kring den här frågan. I de flesta länder är inte det här i fokus överhuvudtaget, där kan man säga att Qatars sporttvätt funkar, de länderna är mest intresserade av fotbollen, säger Lundh i Nyhetsmorgon.

England, Danmark och Nederländerna är några av länderna som inte ville trotsa Fifas förbud vad gäller "One Love"-bindeln, något som det har pratats om att Tyskland möjligtvis kan göra.

- De vill ju spela och det sägs att de eventuellt ska ta Fifa till idrottens skiljenämnd. Inget av länderna vågade utmana, de tycker att det viktiga är det sportsliga. Då har det dykt upp en svekdiskussion där man har jämfört med de iranska spelarna som med risk för sina och sina familjers liv inte sjunger nationalsången medan europeiska landslag inte ens kunde ta ett gult kort.

Tyskland ställs mot Japan under onsdagseftermiddagen, sändningen startar 13.00 på TV4 och C More.