TV: Vändningen: Irans landslag sjöng nationalsången - starka känslor på läktarplats

Det pågår blodiga demonstrationer mot Irans regim. I september i år greps 22-åriga Mahsa Jina Amini av morapolis för att inte ha burit sin slöja korrekt. Fem dagar senare var hon död. Det utlöste en massiv protestvåg i landet som fortfarande pågår.

Irans landslag har tidigare protesterat mot regimen i matchsammanhang. I en landskamp under hösten valde man bland annat att ha på sig svarta jackor under nationalsången för att dölja nationens förbundslogga. I VM-premiären mot England syntes truppen förbli tysta under nationalsången och flera iranska supportrar grät på läktarplats, några buade. Det pågick demonstrationer mot regimen utanför arenan i Qatar.

ANNONS

- En regimföreträdare har uttalat sig och sagt att man smutskastar inte nationalsången på det sättet utan att straffas, sade TV4:s Mellanösternkorrespondent Terese Cristiansson i VM-sändingen. Cristiansson berättade vidare att landslaget är pressat av regimen. Samtidigt rapporterade AFP att att den före detta landslagsspelaren Voria Ghafouri gripits för att ha stöttat protesterna.

På fredagen spelade Iran sin andra match i mästerskapet.Wales stod för motståndet och när Irans nationalsång spelades så sjöng landslaget med.

Flera medier menar att landslaget tvingades vika sig för regimens brutala påtrycknignar och press på laget. Samtidigt som landslaget mumlade sig igenom sången, vissa rörde knappt på läpparna, utspelade sig starka scener där iranska supporters grät på läktarplats. Det ska även ha buats under nationalsången.

ANNONS

- Det ser ut som att de rör på läpparna lite motvilligt. Det är spekulationer, men det är väldigt troligt att man från regeringshåll inte gillade det man såg i första matchen och har lagt påtryckningar på laget att ändra det, säger experten Siavoush Fallahi i studion.